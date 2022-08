Palestra marcará Agosto Lilás em Mafra

A Prefeitura Municipal de Mafra realizará por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, no dia 24 de agosto, palestra alusiva ao “Agosto Lilás”, movimento de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A palestra será proferida pela Dra. Ana Elisa Paes Decomain, no Centro de Convivência do Idoso – CCI, às 14 horas. A participação é livre e todas as mulheres estão convidadas a participar.

A ação da Assistência Social visa somar às demais que acontecem em todo o Brasil, com forma de conscientizar e evitar ou diminuir os números ainda alarmantes, de que milhares de mulheres continuam a morrer diariamente no mundo, vítimas da violência e do feminicídio.

Tipos de Violências

As violências variam entre física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. A Organização Mundial de Saúde define a violência contra a mulher como “todo ato de violência baseado no gênero que tem como resultado o dano físico, sexual, psicológico, incluindo ameaças, coerção e privação arbitrária da liberdade, seja na vida pública seja na vida privada”.

Consequências da Violência

A violência contra as mulheres tem alta magnitude e relevância na sua saúde, uma vez que mulheres que vivem ou viveram tal situação têm mais queixas, distúrbios e patologias físicas e mentais e utilizam os serviços de saúde com maior frequência do que aquelas que não viveram a experiência de violência. Além disso, aumenta o risco de problemas de saúde no futuro. O acúmulo de sofrimentos e a dificuldade em exteriorizar seus problemas se refletem não só na saúde física, mas também na saúde psicológica e emocional. Como algumas das consequências psicológicas e comportamentais da violência alguns estudos relatam o uso de álcool e drogas, depressão, ansiedade, tabagismo, comportamentos suicidas e autoflagelo, distúrbios na alimentação e no sono, baixa autoestima, fobias e síndrome do pânico.

Onde denunciar:

A denúncia de violência contra a mulher pode ser feita em Delegacias e Órgãos Especializados, onde a vítima procura amparo e proteção. Ainda no Ligue 180, central de atendimento à mulher funciona 24 horas por dia, é gratuita e confidencial. O canal esclarece dúvidas sobre os diferentes tipos de violência aos quais as mulheres estão sujeitas. Mesmo se a vítima não registrar ocorrência, os vizinhos, amigos, parentes ou desconhecidos também podem usar o Ligue 180 ou ir a uma delegacia para denunciar uma agressão que tenham presenciado ou ainda a denúncia pode ser feita no Ministério Público.