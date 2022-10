Palestra “Um toque pode salvar sua vida” destaca a importância do auto exame

Compartilhar no Facebook

“Um toque pode salvar sua vida”. Esse foi o tema da atividade realizada pela equipe de saúde da família do Jardim América, em alusão ao mês de prevenção ao câncer de mama, Outubro Rosa.

Foi realizada palestra com dinâmica para sensibilizar as mulheres sobre a importância de se tocar, de sentir a pele e saber quando algo está diferente. Às presentes foi explicado que a realização do auto exame das mamas, “traz esse saber”.

O evento foi realizado pela equipe composta pelas profissionais: Enfermeira Angelita, Enfermeira Saray, Dra. Litzy, Psicóloga Fabiane, Técnica de enfermagem e todas as Agentes Comunitárias de Saúde. Ao final foi oferecido lanche e realizado sorteio de brindes para as participantes.