Palestras com Rossandro Klinjeye Cesar Nunes farão parte do Seminário de Educação de Mafra

As palestras acontecerão no dia 4, ambas no Cineplus Emacite

O início do ano letivo em Mafra será de muito aprendizado para os professores e gestores da Rede Municipal de Ensino. Eles participarão de uma semana de cursos, palestras e capacitações, na forma de seminário, no período de 4 a 8 de fevereiro. No primeiro dia do evento haverá dois momentos de grande relevância, preparados para os profissionais da educação, que serão as palestras de Rossandro Klinjey – palestrante, escritor e Psicólogo Clínico. Considerado um fenômeno nas redes sociais, cujos vídeos já alcançaram a marca de mais de cem milhões de visualizações e de Cesar Nunes – Mestre em Educação, Doutor em Filosofia e Educação e professor titular na área de Filosofia e Educação da FE/UNICAMP. As palestras acontecerão no dia 4, ambas no Cine Emacite.

A palestra de Cesar Nunes fará parte do projeto de “Construção da proposta curricular das redes municipais de ensino dos municípios da Região do Planalto Norte Catarinense, do qual participarão os professores e gestores da rede de ensino de Mafra e região”. Realizada em parceria com a AMPLANORTE e o SENAC, o projeto tem como meta a construção coletiva e compartilhada da Proposta Curricular de suas redes de ensino, para a educação básica, em consonância com as políticas nacionais da educação e a legislação vigente. No período matutino, quando acontece a palestra de Cesar Nunes, participarão também representantes dos municípios de Itaiópolis, Papanduva, Monte Castelo e Major Vieira.

ROSSANDRO KLINJEY

Já a palestra de Rossandro Klinjey fará parte do Projeto “Arqueiro”, que entra no segundo ano de execução na rede municipal de ensino de Mafra e que visa a renovação das quatro dimensões da natureza humana – física, espiritual, intelectual e emocional – que devem ser exercidas com regularidade e de forma equilibrada. O Arqueiro visa ainda o fortalecimento da liderança daqueles que são responsáveis pela condução das escolas. A palestra acontecerá no período vespertino, também no dia 4 de fevereiro, no Cine Emacite, mas somente para os profissionais da Educação de Mafra.

A Secretária Estela Maris Bergamini Machado destacou a importância dos eventos que abrem os trabalhos da Educação em 2019. “Queremos proporcionar aos profissionais que atuam na formação dos mais de 5 mil alunos mafrenses, oportunidades de crescimento e de reciclagem, além de momentos de reflexão e motivação”. Ela explicou que, a exemplo do ano passado, as capacitações dos professores será de forma continuada, acontecendo mensalmente, durante todo o ano “uma vez que os resultados obtidos foram satisfatórios”.

CRONOGRAMA DA CAPACITAÇÃO DE FEVEREIRO

DATA PROGRAMAÇÃO 04/02 Matutino – Ensino Fundamental I e II Palestra com Cesár Nunes Vespertino – Palestra com RossandroKlinjey 05 /02 Ensino Fundamental- Moriah 06/ 02 Matutino-Ensino Fundamental I e II –– CEMMA- Portabilis Vespertino-Ensino Fundamental I-CEMMA – SENAC Ensino Fundamental II – CEMMA – Portabilis * 07/02 Início das aulas do Ensino Fundamental II ( com exceção do CEMMA que inicia dia 11/02) Ensino Fundamental I – matutino e vespertino- CEMMA – SENAC 08/02 Ensino Fundamental I – Nas escolas – Planejamento/ Organização da Unidade para receber os alunos. 11/02 Início das aulas Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental I e II do CEMMA