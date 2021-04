Pandemia: prefeito de Mafra é contra o fechamento do comércio local

O Prefeito Emerson Maas visitou no último sábado, dia 2 de abril o comércio local, na companhia da Secretária Municipal de Educação, Jamine Emmanuelle Henning, reforçando a necessidade das lojas permanecerem abertas, adotando todas as medidas necessárias para a prevenção a COVID 19. Na caminhada, distribuíram cartaz de orientação, com normas de prevenção da doença, elaborado em parceria entre CDL e Secretaria de Educação.

Segundo o prefeito Maas a economia não pode parar. “Precisamos seguir em frente e aprender a conviver com esse momento de pandemia, com esse vírus que tanto nos prejudica”, declarou. Segundo ele, é preciso continuar com o comercio aberto, mas assegurando o cumprimento do protocolo para prevenir a contaminação da COVID.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em apoio ao Prefeito, equipe formada por diretores das escolas, do esporte e da cultura do município percorreram o comércio, entregando os cartazes, momento em que cada lojista se prontificou a seguir as normas e receber o titulo de estabelecimento responsável para contribuir contra a pandemia.

“Juntos seremos mais fortes contra esse vírus. Juntos vamos superar esse momento difícil” (Emerson Maas).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -