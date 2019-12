Papai Noel do Circo Social chegará nesta terça-feira em Mafra

Nesta terça e quarta-feira o Circo Social estará participando do projeto “Conectados no Aprendizado” do Cemma de Mafra, que estará aberto para a comunidade das 08h30 ao meio dia e das 13h30 às 17h. Haverá feira de livros com preços baixos (de R$ 1,00 a R$ 10,00). Compareça com a sua família. A entrada é gratuita. O evento terá a chegada do Papai Noel a partir das 08h30 desta terça-feira, além da presença de super-heróis e muitas novidades. No período da tarde a chegada ocorrerá por volta das 14h.

