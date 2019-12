Papai Noel larga o trenó e dirige ônibus escolar em Mafra

1 de 8

A última quarta-feira foi um dia atípico na rotina dos motoristas da Secretaria Municipal de Educação de Mafra que fazem o transporte escolar. Dois deles se vestiram de Papai Noel e foram buscar as crianças no final do período matutino para deixá-las em casa e trazer os alunos do período vespertino para a escola. Além da vestimenta e da alegria, eles ainda distribuíram balas para os pequenos.

Quando os ônibus chegaram próximos à escola CEMMA, fazendo alarde com a buzina, os alunos já estavam esperando e não acreditaram quando viram o Papai Noel no volante. Com os olhinhos brilhando, todos riam e corriam para entrar nos veículos. Todos queriam fotos ou selfies com o bom velhinho.

Para o motorista Anderson Witt, a experiência foi gratificante, emocionante e divertida. “A ideia surgiu quando brincamos com as crianças de que o Papai Noel iria largar o trenó para dirigir o ônibus e eles acharam legal”, explicou. E declarou: “passamos o ano inteiro convivendo com os alunos e acabamos conhecendo cada um deles e nos afeiçoando a todos, por isso esses momentos são maravilhosos, transformando a nossa rotina”.

ÓTIMO INCENTIVO

A aluna Lara Cristine Krzesinski e a mãe Angelita Rank Krzesinski que aguardavam a chegada dos ônibus adoraram a surpresa. “As crianças adoram a novidade e é um ótimo incentivo”, declarou a mãe.

O motorista Sandro de Jesus Aguiar passou pelas escolas CEMMA, Campo da Lança, Ana Rank, Jovino Lima e General Osório. Para ele foi uma experiência maravilhosa, principalmente no retorno, quando levava os alunos para as creches, que são crianças menores e que ficaram encantadas. “Um aluno me disse ‘Papai Noel você é lindo’ e outros contavam o que os amiguinhos faziam durante os trajetos de casa até a escola. Foi muito legal”, declarou. Segundo ele “esses momentos representam um ganho que não tem como contabilizar”.

Eles agradeceram aos colaboradores que realizaram o empréstimo das roupas e a doação das balas. A promessa é de novas interações para o próximo ano.