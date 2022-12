Para fechar o ano com excelente oportunidade para você e sua empresa

No dia 15 de Dezembro de 2022, ocorrerá no CEDUP, o evento “O Futuro do seu negócio”.

Nesse dia, o empreendedor mafrense, terá à sua disposição atendimentos técnicos com especialistas nas áreas de Marketing e Vendas, Planejamento Estratégico, Finanças e também contará com a presença dos principais parceiros financeiros do Município, disponibilizando crédito para você tirar as ações do papel e projetar o futuro do seu negócio. Tudo isso em um dia e no mesmo lugar, você não pode ficar de fora.

A realização é da Prefeitura de Mafra, por meio da Sala do Empreendedor da Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania.