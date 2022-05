Parceria entre Associação Vilanovense e Prefeitura de Mafra possibilita cursos gratuitos

As inscrições são gratuitas e já estão abertas

A Associação Comunitária Vilanovense e a Prefeitura de Mafra, assinaram na manhã de quinta-feira, dia 19, Termo de Colaboração para execução dos projetos “Oficinas de teatro” e de “Musicalização e canto coral”. As oficinas serão destinadas exclusivamente a crianças e adolescentes moradores do bairro da Vila Nova e arredores. As ações serão executadas pela Associação, com recursos financeiros do município, através do FIA.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas, podendo ser feitas diretamente na Associação Comunitária Vilanovense, localizada na Pioneiro Reinaldo Wilibaldo Geisler, 613, na Vila Nova, ou pelos telefones 99654-4414 (Professora Eliane Krol, para o projeto “Musicalização e canto coral”) e 99937-2250 (Professora Divinamir, para o projeto “Oficina de teatro”).

Programas culturais

Os termos visam o desenvolvimento de projetos para ampliação de programas culturais, de lazer e turismo nos bairros, através de projetos culturais. Na foto momento da assinatura do Termo de Colaboração, assinado pelo Prefeito Emerson Maas e pelo Presidente da associação, Joel Kogi.