Parceria entre Educação, Agricultura e Cidasc promove defesa da Agropecuária

A Prefeitura de Mafra, por intermédio das Secretarias de Educação, Esporte e Cultura e Agricultura, firmou nova parceria com a CIDASC – Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, para o desenvolvimento do projeto Sanitarista Júnior, que visa a defesa agropecuária, sanidade ambiental e humana. Pelo projeto, os alunos do ensino fundamental recebem informações sanitárias agropecuárias proporcionando mudanças de comportamentos.

Será desenvolvido em três escolas da rede municipal de ensino, iniciando com a Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho, onde as temáticas serão repassadas aos professores e estes, por sua vez, vão trabalhar o material didático recebido com os cerca de 165 alunos. Na Escola Agrícola as capacitações dos professores iniciam no dia 25 de março, às 13 horas.

Contraturno

Na mesma parceria, os profissionais da Cidasc, Veterinário Fernando Bilinski e Engenheira Agrônoma Francieli Schühli trabalharão com os alunos de 5ª série, na escola municipal São Lourenço e com alunos das 5ªs e 6ªs séries, na escola Evaldo Steidel, sempre às segundas-feiras, no sistema de contraturno. Nessas unidades eles permanecem almoçando na escola e no período vespertino recebem as informações do projeto. No São Lourenço as aulas no contraturno iniciam no dia 4 de abril e na Evaldo Steidel, no dia 11 de abril. Elas seguirão até o final do ano.

O Projeto Sanitarista Junior, da CIDASC, nasceu da vontade de cultivar nas crianças, o amor pela natureza e o desejo de conhecer a vida no campo, o trabalho do produtor rural e sua relação com o meio ambiente. E a partir desse conhecimento, entender, aceitar e participar do trabalho de Defesa Agropecuária, como sujeito desse processo.

