Parceria entre pais e educadores para sucesso da educação em Mafra

A EMEB Evaldo Steidel, da localidade do Saltinho do Canivete, realizou no final de abril, o Dia da Família na Escola, quando, na presença dos pais, os alunos fizeram várias apresentações artísticas. Segundo o gestor da unidade, Julcir Wisovaty Filho, a parceria da família com a escola sempre será fundamental para o sucesso da Educação de todo indivíduo. “Pais e educadores necessitam ser grandes companheiros nesta nobre caminhada da formação educacional do ser humano”, afirmou.

Para o gestor, a família e a escola formam uma equipe, e, dessa forma é fundamental que ambas sigam os mesmos princípios, critérios, bem como a mesma direção em relação aos objetivos que desejam atingir. “Cada uma deve fazer a sua parte para que se atinja o caminho do sucesso que visa conduzir crianças e jovens a um futuro melhor”, afirmou, destacando que o ideal é que a família e a escola tracem as mesmas metas propiciando ao aluno uma segurança na aprendizagem e assim criando cidadãos críticos capazes de enfrentar as situações que surgem na vida em sociedade.

Na mesma oportunidade, a enfermeira Cláudia, da unidade de saúde da localidade falou aos presentes sobre “a importância da vacinação”.