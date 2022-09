Parceria entre Prefeitura de Mafra e Epagri realiza capacitação de merendeiras

Merendeiras da Educação Infantil participam nos dias 15 e 16 deste mês

Voltando aos poucos à realização de eventos presenciais, as merendeiras da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura de Mafra participam esta semana, em Joinville, de capacitação oferecida pela Prefeitura de Mafra em parceria com a Epagri – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.

Serão capacitadas duas turmas de 17 alunas cada, sendo a turma 1, dias 15 e 16 para merendeiras da Educação Infantil, e turma 2, para merendeiras da Educação Fundamental, em outubro, dias 20 e 21. Durante as aulas serão abordados os temas: boas práticas de manipulação, noções básicas de cozinha, uso de Pancs na alimentação escolar, preparações culinárias (sem açúcar, sem glúten) e oficina sensorial (temperos naturais).

Parceria

As capacitações acontecem mas dependências do Centro de Treinamento da Epagri em Joinville (CETREVILLE), que conta com espaço próprio para aulas teóricas e práticas, bem como local para pernoite. A nutricionista da Prefeitura de Mafra, Letícia Pimentel da Silva, acompanha a primeira turma, junto a nutricionista Marilu Krachinski da empresa GM Instaladora.

“A prefeitura custeará o valor de transporte e da diária referente ao curso e pernoite, e as refeições serão diretamente no local do curso. Os conteúdos que serão apresentados irão possibilitar a aplicação prática dos conhecimentos teóricos”, explicou a secretária da pasta, Jamine Henning que enalteceu e agradeceu a parceria com a Epagri.