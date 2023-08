Parque do Passo sairá do papel com o início da elaboração do plano de manejo

Nos próximos dias será dado início ao plano de manejo, na área já pertencente ao município, conhecida popularmente por Morro da Caveira

Com a recente assinatura de renovação do contrato entre o Município de Mafra e a empresa gestora do aterro sanitário e que realiza a coleta orgânica e seletiva do município, o Prefeito Emerson Maas deu início, paralelamente, ao processo de concretização do Parque do Passo, quando solicitou para que empresa assumisse a área, entre outros pedidos que reverterão em benefícios para a população.

Dessa forma, o Parque do Passo sairá do papel com o início, nos próximos dias, da elaboração do plano de manejo na área pertencente ao município, fruto de permuta com o antigo proprietário, José Reitmeyer Netto, localizado na esquina entre as ruas Capitão João Brás e Alípio Siqueira.

O plano de manejo é o principal instrumento de conservação no qual constam a caracterização da flora e da fauna local, como forma de proteção e viabilidade do projeto da área. Trata-se de um documento elaborado a partir de vários estudos, incluindo diagnósticos do meio físico, biológico e social.

Importante passo

O Prefeito destacou a importância da ação, salientando que o município possui uma área central de enorme riqueza em termos de preservação florestal, que precisa ser protegida e colocada à disposição da população para sua apreciação, porém de maneira totalmente sustentável, sem agressões a esse ambiente. “Temos um sonho de mais de 30 anos, em que muitos governantes contribuíram, com passos importantes para que hoje, nós também tenhamos o privilégio de colaborar, com mais esse passo”, declarou.

E para tratar do início da ação, de tornar o sonho uma realidade, Emerson Maas recebeu em reunião no gabinete, na manhã de segunda-feira, dia 7, os técnicos da empresa, Daiane Hornburg, assistente de engenharia e Marciano Kuviatkoski, diretor de operações. A subdiretora de Desenvolvimento Urbano do Município, Elisangela de Lima, também estava presente na reunião.