Parque industrial poderá ser instalado em Mafra no antigo terreno da Master

O prefeito Emerson esteve na semana passada, dia 13, na Secretaria do Estado da Administração, onde encontrou com o perito-geral do IGP, Giovani Eduardo Adriano, que confirmou a instalação do IML em Mafra, firmando a parceria entre o município e o Estado de Santa Catarina.

No final de abril, o prefeito já havia sinalizado esta intenção, a qual foi ratificada pelo perito-geral.

Outra ação, esta relacionada à infraestrutura urbana, foi a apresentação na Secretaria, do projeto de pavimentação e a discussão da implantação de um parque industrial no antigo terreno da Master, vislumbrando a veia empreendedora do município. “Planejar o crescimento do município de forma ordenada, vai gerar a implantação de mais serviços e geração de empregos. Isso corrobora para o maior investimento em infraestrutura, saúde, educação e tantas outras áreas da cidade”, disse o prefeito.

O município de Mafra dispõe de áreas públicas, entre elas uma com cerca de 760 mil metros quadrados (762.098,83m²), que em 2016 havia sido cedida à empresa Master, para instalação de um frigorífico. A empresa declinou e o terreno foi revertido novamente à municipalidade. Sendo assim, na última semana, o prefeito Emerson Maas, em visita executiva ao secretário estadual de infraestrutura, Thiago Augusto Vieira, em Florianópolis, falou da intenção de desenvolver economicamente o município com a implantação de um parque industrial localizado entre as BRs-280 e 116.

Segundo o prefeito, o secretário considera como prioridade o desenvolvimento econômico dos municípios e portanto, mostrou-se interessado em ser parceiro nesta empreitada, reiterando o apoio do Governo do Estado. “Vamos fazer um projeto que abrigue indústrias e empresas em um mesmo local, com infraestrutura adequada às necessidades destas. Optar por implantar um parque industrial em Mafra é pensar em investimentos futuros que tragam retornos positivos à cidade, tanto de produtos, serviços e financeiros”, conclui Maas.

