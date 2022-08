Parquinho da “Praça dos Correios” será retirado temporariamente para reparos

Nesta quarta-feira, 24, equipe da Prefeitura de Mafra começa a retirar os brinquedos da praça Ferroviário Miguel Bielecki para realização de reparos e também para dar espaço à montagem do palco para os shows da Mafra Fest, que acontece no local do dia 08 ao dia 11 de setembro.

Já no dia 12 o parquinho volta a ser instalado com todos os brinquedos revitalizados, inclusive com pintura nova e colocação de novo piso no aviãozinho, conferindo maior segurança às crianças.

Vale lembrar que durante as festividades do município as crianças terão na praça o Espaço Kids para brincar.