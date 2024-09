Participe do 2º Pedala Solidário do grupo Irmãos de Sangue RioMafra. Será no dia 29/09. A inscrição poderá ser feita através do link a baixo: https://forms.gle/9VStiyhd71onXBt87

O valor da inscrição é o valor de uma bola. (Ajude a comprar bolas para o dia das crianças). Isso mesmo doe qualquer valor! Seja solidário ajude e participe nessa linda ação.