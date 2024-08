Participe do Passeio Ciclístico da Rádio São José 60 Anos

🚴‍♀️🚴‍♂️ Passeio Ciclístico Rádio São José 60 Anos!

O passeio ocorrerá no dia 25/08/2024 (domingo), com concentração às 8h30 na sede das rádios, no Alto de Mafra. Endereço: Rua Tenente Ary Rauen, 1361.

O encerramento será na Praça Miguel Bielecki em Mafra com distribuição de brindes e o sorteio de 3 bicicletas aro 29″ GTI.

Para participar do sorteio é preciso realizar a inscrição pelo site ou no dia do evento. O sorteado (ganhador), precisa estar presente e fazer o trajeto no dia do evento (passeio ciclístico). Caso contrário, será sorteado um novo ganhador.

Seja consciente e use equipamentos de segurança! Em caso de mau tempo o evento será transferido para outra data a definir. Para mais informações entre em contato pelo Whatsapp (47) 3642-7495.

Participe! Faça agora a sua inscrição: www.redenova.fm.br/passeiociclistico