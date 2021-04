Páscoa deste ano teve menos açúcar nas escolas de Mafra

As 29 escolas da rede municipal de ensino promoveram uma Páscoa inusitada neste ano, oferecendo lanches e lembranças com menor quantidade de açúcar nos cardápios. A ideia é atender ao que preconiza a Legislação Nacional quanto a Educação Alimentar e Nutricional e ao mesmo tempo promover uma alimentação saudável para cerca de 6 mil alunos.

Os resultados foram surpreendentes e animadores, segundo as nutricionistas da Secretaria de Educação.

As escolas elaboraram esfirras em formato de coelhinho, pizzas em formato de cenouras e lembranças como garrafa plástica de água com motivos de Páscoa, incentivando assim uma maior ingestão de água, além de bolos de frutas sem açúcar, ou ainda atividades físicas e brincadeiras variadas. “Isso nos mostrou que somos capazes de adaptarmos receitas e tipos de alimentos, tornando-os apetitosos, mesmo não tão doces”, destacaram as nutricionistas.

Segundo as diretoras das escolas houve boa repercussão junto às famílias, como a da aluna Isabella Valentina Oliveita Santos, do Pré II, do CEIM Comecinho de Vida. A mãe da aluna agradeceu o presente e elogiou a iniciativa da escola. “Sempre tive dificuldade em fazer Isabella ter o hábito de beber água. Li o recadinho para ela e como veio do coelhinho, ela super aderiu a importância. Parabéns a todos do Centro de Educação”, registrou.

Prevenção

O Prefeito Emerson Maas enalteceu a ação da educação e lembrou que além de todos os cuidados adotados pelas escolas para a prevenção da COVID, não esqueceram de controlar ou evitar outros males.

As ações de educação alimentar e nutricional da educação de Mafra nesta Páscoa buscaram cumprir a Resolução nº 6 de 08 de maio de 2020, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, reforçou a secretária da pasta, Jamine Emmanuelle Henning parabenizando todas as merendeiras por aderirem à proposta recheando os cardápios de criatividade.