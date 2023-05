Patrolamento e empedramento chegam à localidade de Bituva Papuã

Mais uma comunidade do interior de Mafra foi atendida em seus pedidos de melhorias nas estradas. Nessa semana as obras de patrolamento e empedramento realizadas por equipe da secretaria de obras e serviços públicos da Prefeitura de Mafra chegaram à localidade de Bituva Papuã, que segundo afirmações dos moradores locais “a estrada estava abandonada há anos”.

O Prefeito Emerson Maas destacou que o trabalho de manutenção das estradas do meio rural é contínuo e disse estar feliz em poder atender estas reivindicações. “Trabalhamos dia após dia para que os munícipes tenham seu direito de ir e vir assegurado. Queremos atender a todos, porém temos que seguir um cronograma de trabalho”, explicou.

Foram realizados serviços de patrolamento, empedramento, limpeza das laterais e correção de pista, no trecho do Rio da Areia do Meio, passando o Jair Muller até a igreja, um local conhecido como prainha. Nesse ponto as obras foram suspensas devido às chuvas de quinta-feira. Após, será dada continuidade da igreja até o Perizal e Bituvinha.