A semana começou com toda força entre as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Mafra, quando executaram serviços de patrolamento, empedramento e melhorias nas estradas do meio rural.

Realizaram obras de patrolamento na localidade de Butiá dos Carvalhos e na estrada que liga Saltinho do Canivete à Butiá dos Tabordas. Também realizaram empedramento nas localidades de Fazenda do Potreiro, Perizal, sentido Rio da Areia de Baixo e na Estrada da Ronda.