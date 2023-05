Patrolamento, empedramento e serviços diversos mantidos no interior de Mafra

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Mafra está com suas máquinas a todo vapor nas estradas do interior do município. Nos últimos 10 dias, no período de 9 a 19 de maio, as equipes trabalharam na recuperação de estradas, com patrolamento e empedramento, construção de bueiros e ainda na realização de serviços de retroescavadeiras nas diversas localidades do meio rural.

Confira no quadro abaixo onde foram executados serviços de recuperação das estradas:

Obra e Localidade

Reformas de bueiro na entrada geral do Ribeirãozinho

Bueiro sobre estrada secundária do Ribeirãozinho – Barracas

Patrolamento e empedramento Rio do Cedro

Patrolamento, empedramento,serviço de rolo e retroescavadeira no Bituva Papuã

Patrolamento e empedramento estrada secundário Ribeirãozinho

Patrolamento e empedramento no Rio da Areia de Baixo

Patrolamento e empedramento no Mato Preto

Serviço de Retroescavadeira Campo Novo

Construção de bueiro no Bituva Papuã

Patrolamento e empedramento na Vila Ruthes

Patrolamento e empedramento serviço de rolo e retroescavadeira no Bituva Papuã sentido Bituvinha.

Patrolamento e empedramento Bela Vista, sentido Augusta Vitória