Pavimentação da estrada de São Lourenço entra na etapa final

Passados sete meses do início das obras do asfalto do São Lourenço, que contemplam a pavimentação asfáltica das rodovias municipais Estanislau Wilner e Benemérito Theodoro Stephanes, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, anuncia que este empreendimento já entra em sua etapa final. Com prazo para conclusão e entrega em março de 2021, restam ainda serem feitas a sinalização horizontal e vertical da vias (placas, pinturas), colocação de faixas elevadas e alguns trechos de calçadas.

O que já foi feito

Dentro do cronograma proposto pela Secretaria executora, já foi feita a pavimentação de 4.800 metros, dos 5,307 quilômetros, colocação de meio-fio, calçadas e sistema de drenagem. Esta obra está sendo executada com recursos do Ministério das Cidades e do BRDE e valor total dela é de R$ 8.073.504,07.

Mais qualidade de vida

A pavimentação das rodovias do São Lourenço era um anseio da população daquela região de outras pessoas que circulam diariamente pelo local. A realização desta obra visa proporcionar maior conforto a quem habita e transita pela região, não necessitando enfrentar mais poeira e lama de uma via sem pavimentação. Esse incremento na infraestrutura traz qualidade de vida, mas é importante ressaltar que há limite de velocidade nestas vias, que contaram com sinalização da máxima permitida por trecho.

O engenheiro da prefeitura e fiscal da obra, Cassiano Correa, lembra que como a obra ainda está em andamento, há operários e máquinas trabalhando, além de circulação de pessoas. “Os usuários e motoristas destas vias devem desenvolver uma velocidade segura a fim de evitar acidentes. Como a pavimentação está aumentando o fluxo de veículos nesta região, que contempla escolas, indústrias e residências, aumenta”, disse.

O prefeito Wellington Bielecki destacou a importância de chegar ao final de sua gestão com esta obra com mais 80% concluída. “São mais de 5 quilômetros de extensão que estão recebendo grandes melhorias, dando mais fluidez ao trânsito e segurança à comunidade. É um orgulho poder entregar esta obra à população que há muito tempo ansiava por ela”, concluiu.