Pavimentação da Rua Germano Neundorf está com 70 % concluída

A pavimentação asfáltica de 3,3 km na Rua Germano Neundorf, no Bairro Imbuial continua acontecendo de forma acelerada, estando com 70 por cento concluída. A obra demandará recursos na ordem de R$ 8.395.966.02, sendo 4.990.000,00 do Governo do Estado e o restante de recursos próprios do município.

A Rua Germano Neundorf já possui 1,2 km de vias pavimentadas. Sua importância destaca-se por ser via de ligação com o Bairro São Lourenço e toda uma comunidade rural, além de acesso direto à BR 116.

A obra em questão prevê a nova pavimentação com 3,3 km de extensão que fará a integração de dois bairros, beneficiando cerca de 9.667 habitantes. A pavimentação somará a outro eixo de ligação ao bairro já pavimentado recentemente, a Rua Ben. Oscar Scholze, dando um acesso pelo outro extremo urbano do município.