Peças do Cenpáleo foram perdidas no incêndio do Museu Nacional

O Cenpáleo realizava pesquisas em parceria com a instituição de 200 anos e possuía peças doadas que foram perdidas no incêndio

Amanhã completa 15 dias que o Museu Nacional no Rio de Janeiro pegou fogo e junto com tudo que foi destruído estavam algumas peças do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado – Cenpáleo – Museu da Terra e da Vida.

“Um episódio triste para cultura, para ciência, da história do Brasil”, aponta a direção do Cenpáleo, lamentando o ocorrido no museu que possuía o maior acervo de história natural e antropologia da América Latina, eram mais de 20 milhões de itens.

O Cenpáleo realizava pesquisas em parceria com a instituição de 200 anos e possuía peças doadas que foram perdidas no incêndio. Além das peças e pesquisas, equipamentos usados nas pesquisas na Antártica foram perdidos. Agora a equipe do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado estão correndo contra o tempo para montar novos equipamentos, pois têm uma viajem programada para o continente antártico.

Assim como outras instituições, o Cenpáleo irá ajudar na reconstrução do acervo do Museu Nacional com o envio de novas peças para estudos e exposição. No momento equipes do Museu buscam entre as cinzas resgatar algumas peças importantes para nossa história. A previsão é que este trabalho ultrapasse um ano.