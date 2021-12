Pedágio em Mafra marca o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher

Compartilhar no Facebook

“A prática da violência contra a mulher é um problema social que vem se repetindo ao longo da história e que atinge todas as camadas da sociedade”. A partir deste princípio, na quinta-feira, dia 25, foi celebrado o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em Mafra a data foi marcada por pedágio logo cedo nos cruzamentos das vias no Alto de Mafra. Equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, do CREAS, membros do Clube Soroptimista Internacional de Rio Negro, Polícia Civil e a vice-prefeita Celina Dittrich Vieira, entregaram materiais informativos (cartilhas e folderes) alusivos à campanha de não violência contra a mulher à motoristas e pedestres.

Ativismo pelo fim da violência contra mulheres

Dia 25 começou a edição deste ano da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, fato lembrado pelo Clube Soroptimista de Rio Negro. Esta é uma ação internacional que ocorre todos os anos. Dia 10 de dezembro é o encerramento, data que marca o Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Como pedir proteção

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em caso de violência contra a mulher, denúncias podem ser feitas na Central de Atendimento à Mulher – ligue 180, Ministério Público, Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI), instituições como casas-abrigo, grupos de mulheres, entre outros.

Informações no CREAS

O Centro de Referência e Especializado da Assistência Social – CREAS de Mafra fica na Rua Tupinambás, 100, Vista Alegre. Telefone/Whatsapp: 47 3642-7167.