Pedido de casamento é feito durante sessão no Cineplus Emacite

Quem esteve presente na sessão das 16h deste sábado (04) no Cineplus Emacite, localizado na cidade de Mafra-SC, teve a oportunidade de presenciar um momento inesquecível na vida de dois mafrenses apaixonados. Jefferson Fernandes surpreendeu a sua namorada Andrieli com um pedido de casamento emocionante e em grande estilo. O pedido foi feito através de um vídeo exibido durante os trailers que antecedem o filme da sessão.

No vídeo – que inicialmente possui cenas do filme Venom para “enganar” os espectadores –, Jefferson declara todo o seu amor e mostra a sua preparação para oficializar o pedido e todo o caminho percorrido até chegar ao cinema, para então pedir a sua amada em casamento diante dos familiares, amigos e todos os cinéfilos que estavam na sala do cinema para curtir o filme Hotel Transilvânia 3.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Confira o vídeo no final desta reportagem.

A RESPOSTA FOI SIM!

Após assistir e se emocionar com o pedido de casamento no vídeo, Andrieli foi surpreendida ainda mais quando Jefferson entrou na sala do cinema com um buquê de flor e com as alianças, para então fazer o pedido pessoalmente. O público presente aplaudiu a bela cena de amor quando Andrieli disse sim ao seu namorado e agora noivo. Após assistirem ao filme, os noivos pousaram para fotos no hall de entrada do cinema juntamente com os familiares e amigos, deixando o momento ainda mais memorável.

CASAL APAIXONADO

Jefferson e Andrieli namoram há mais de três anos. Ambos possuem 23 anos de idade e moram na cidade de Mafra. O primeiro contato ocorreu em um barzinho da cidade e logo Jefferson percebeu que a Andrieli é a mulher da sua vida: “Nesse dia nós conversamos sobre muitas coisas e vi que tínhamos afinidade em muitas delas. No andamento das nossas conversas percebi que deveria conhecê-la melhor. Dei carona para ela até a casa dela e ficamos um bom tempo conversando no carro, peguei o número do telefone e já no outro dia começamos a conversar por mensagens. Após alguns dias marcamos um novo encontro, e nesse dia nossos lábios se tocaram pela primeira vez deixando aquela sensação de euforia e confusão de sentimentos, mas no fundo o meu coração dizia quero mais”.

Com o passar do tempo Jefferson e Andrieli foram se conhecendo melhor, com isso foi possível descobrir que viajar é uma das paixões em comum dos dois. “Corremos muito atrás dos objetivos que queremos conquistar. Tudo parecia se encaixar tão bem e rápido que já marcamos nossa primeira viagem, mas para que isso acontecesse eu fui falar com os pais dela para ver se eles aprovavam nosso namoro, e após aprovado, nós começamos um relacionamento sério que já dura há três anos e dois meses”, comentou o noivo.

Com os mais de três anos de namoro e com todas as viagens realizadas, os dois já possuem muitas histórias para contar e relembrar. Uma das viagens foi realizada com o Fusca do casal. Saíram de Santa Catarina e pegaram estrada até o estado de Pernambuco. Esta viagem foi ainda mais especial para Jefferson, pois foi quando ele teve certeza que estava namorando a mulher da sua vida: “Foi uma viagem incrível. E com essa viagem eu percebi que para uma mulher que tem coragem de viajar comigo em um Fusca 1974 para o outro lado do Brasil, tem que casar, não é?! Imagine perder uma dessas…”.

PEDIDO NO CINEMA

Após a inesquecível viagem ao nordeste do Brasil junto com o seu amor a bordo de um Fusca, Jefferson teve a ideia de fazer o pedido de casamento no cinema para que o momento ficasse ainda mais especial. “Tinha que ser diferente da maneira tradicional. Tinha que ser algo que pudéssemos guardar em nossas memórias por um bom tempo e foi das tentativas de achar algo criativo que surgiu a ideia de fazer o vídeo de casamento e passar no cinema. A ideia foi boa, mas teve muito trabalho e muita aflição, principalmente na hora de eu entrar no cinema, sentindo o coração querendo sair pela boca e não sabendo qual seria a reação dela. Mas no fim deu tudo certo e eu pude perceber que quando a gente quer o bem da outra pessoa, quando a gente gosta e ama de verdade, não precisamos ter medo de demonstrar o que sentimos pelo outro”.

Emocionada, Andrieli comentou ao Click Riomafra sobre esse inesquecível momento. Disse que não desconfiou de nada, apenas estranhou a presença de várias pessoas conhecidas na sessão, mas sem imaginar o tamanho da emoção que sentiria na tarde deste sábado: “Foi algo totalmente inesperado. Ainda está sendo uma surpresa. Quando cheguei ao cinema tinha pessoas conhecidas, mas nem passou pela minha cabeça que eu teria essa surpresa”.

PRODUÇÃO DO VÍDEO

O vídeo foi produzido pelo profissional Diogo Corrêa Lopes, que realiza trabalhos com fotos e vídeos para diversos tipos de eventos. Diogo contou como foi a sua experiência ao participar desse emocionante pedido de casamento: “Foi um dos projetos mais divertidos e difíceis que já realizei. Quando o Jefferson entrou em contato comigo perguntando se eu fazia um vídeo para ele, o qual seria um pedido de casamento no cinema, fiquei super empolgado. Caímos de cara no projeto e começamos as gravações. Tudo parecia não dar certo, quando descobri que o formato de vídeo para cinema era diferente do convencional, mas mesmo com as dificuldades que foram surgindo fui achando soluções e contornando tudo. No fim de todas as gravações, que duraram dois finais de semana, comecei a editar o vídeo e dar um sentido àquela história. No final de uma semana o material estava finalizado e pronto para ser visto. Ajustamos alguns detalhes e partimos para a ação, o grande dia havia chegado. Fiquei muito ansioso com toda aquela correria, mais no final deu tudo certo e foi um sucesso total. Hoje, agradeço ao Jefferson pela oportunidade e confiança no meu trabalho”. Está pensando em homenagear quem você ama através de um belo vídeo? Entre em contato: (47) 99671-3001 – diogocorrea1995@gmail.com

Clique na foto para ampliar:

Assista ao vídeo: