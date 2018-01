Pesquisadores riomafrenses participam de documentário sobre a Antártida

A partir desta quarta-feira (10), a NSC TV exibirá no Jornal do Almoço para todo o estado de Santa Catarina um documentário sobre a Antártida com a participação dos pesquisadores da Universidade do Contestado (UnC) Luiz Weinschutz, Everton Wilner e João H. Z. Ricetti.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em janeiro de 2017 os pesquisadores riomafrenses estiveram na Península Antártica participando da XXXV OPERANTAR (Programa de Operações na Antártida para apoio a pesquisadores). Foram aproximadamente 45 dias realizando coletas de fósseis pelo projeto PaleoAntar.