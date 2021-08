Pessoas a partir de 18 anos começaram a ser vacinadas em Mafra

Com o retorno das aulas 100% presenciais nesta segunda-feira, 23, os profissionais da educação da rede municipal, estadual e particular de ensino de Mafra já entram na escola e em sala de aula imunizados com a segunda dose da vacina contra Covid-19. No último sábado, 21, este público foi chamado a comparecer na Policlínica Municipal para receber a segunda dose. Ao todo, no sábado, foram aplicadas, 1.206 segundas doses. Entre primeiras e segundas doses já se chegou ao número de 2700 doses aplicadas.

Vacinação contra Covid-19 continua

A população a partir dos 18 anos compareceu na sexta-feira, 20, às unidades de saúde para receber a primeira dose da vacina. Na faixa etária de 18 a 24 anos foram aplicadas cerca de 3860 doses (doses aplicadas nesta faixa etária independentemente de grupos prioritários). A Secretaria Municipal de Saúde está realizando também a vacinação da segunda dose para comorbidades e pessoas com deficiência no Centro de Convivência do Idoso (CCI) no bairro Vista Alegre conforme cronograma disposto no site da Prefeitura de Mafra, link Vacinômetro.

Pandemia não acabou

Mesmo tomando as duas doses da vacina, a pessoa deve continuar adotando as medidas não farmacológicas de prevenção: uso de máscara, higienização constante das mãos com água e sabão ou álcool gel 70%, manter o distanciamento social e evitar aglomerações. Quanto maior o número de pessoas vacinadas melhores os resultados no combate à pandemia.

Para quem ainda não se vacinou, a recomendação é dirigir-se a uma unidade de saúde (ESF) e solicitar a vacinação contra Covid-19. É importante levar um documento com foto, a carteirinha de vacinação ou o cartão nacional de saúde. Gestantes, puérperas e lactantes devem apresentar autorização médica. A vacinação continua condicionada ao recebimento de doses enviadas pelo Governo do Estado de Santa Catarina

Vacinômetro atualizado

O vacinômetro de Mafra traz os novos dados da vacinação contra Covid-19 (atualização em 22.08.21). Ao todo foram aplicadas 51.969 doses, sendo 36.319 primeiras doses e 15.650 segundas doses ou doses únicas.

Para saber mais sobre o andamento da vacinação em Mafra acesse o VACINÔMETRO.