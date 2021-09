Pessoas com 15 anos ou mais serão vacinadas em Mafra a partir de amanhã (dia 17)

Compartilhar no Facebook

Atenção adolescentes com 15 anos ou mais: a Secretaria de Saúde de Mafra informa que inicia, a partir de amanhã, dia 17, a vacinação para essa faixa etária, nos ESFs do bairro que reside. Para receber a vacina, o jovem deve levar documento com foto, carteirinha de vacinação, Cartão Nacional de Saúde.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As pessoas com comorbidades e deficiência devem apresentar comprovação. Também é solicitada a presença dos pais ou responsáveis, ou de apresentação de termo de consentimento assinado pelos pais ou responsáveis.

A Secretaria de Saúde de Mafra reforça que as vacinas acontecem sempre mediante fornecimento das doses de vacinas fornecidas pelo Ministério da Saúde.

Para saber mais sobre o andamento da vacinação em Mafra acesse o VACINÔMETRO.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -