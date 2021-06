Pessoas com 55, 56, 57 e 58 anos sem comorbidades serão vacinadas neste sábado em Mafra

Neste sábado, dia 12, acontece o Dia D de vacinação em todas as unidades de saúde do município para pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades e demais grupos prioritários

Após a confirmação do recebimento de mais doses de vacina contra a Covid-19, nesta quinta-feira (10), a Administração Municipal resolveu ampliar também a vacinação para as pessoas com 55, 56, 57 e 58 anos sem comorbidades, seguindo o cronograma do Estado de Santa Catarina.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

SÁBADO É O DIA D

Já neste sábado, dia 12, acontece o Dia D de vacinação contra Covid-19 em todas as unidades de saúde do município, que ficarão abertas das 8 às 17 horas. A vacinação contempla os seguintes públicos:

Pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades;

Trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário de passageiros (motorista e cobrador). Não estão contemplados neste momento, conforme nota técnica, motoristas de empresas que transportam funcionários;

Motoristas de ônibus escolar e motoristas de van escolar (precisam comprovar vínculo que transportam alunos);

Caminhoneiros (motoristas de transportes rodoviários) – precisam comprovar o registro nesta função. Nesta etapa não serão contemplados motoristas de cargas dentro do município;

Trabalhadores na limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos que atuam nas empresas de limpeza urbana e coleta. Nesta etapa não serão contemplados trabalhadores do setor administrativo.

Todos os trabalhadores deverão apresentar documento com foto, declaração de vínculo de trabalho e a carteirinha de vacinação.

Dia D na unidade de saúde de referência

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Secretaria Municipal de Saúde desenvolve estratégias para evitar aglomerações nas unidades de saúde, por esta razão é importante que a população alvo dessa etapa compareça neste Dia D, dia 12 de junho, na unidade de saúde de referência. Vale lembrar que é obrigatório o uso de máscara.

Mesmo tomando as duas doses da vacina, a pessoa deve continuar adotando as medidas não farmacológicas de prevenção: uso de máscara, higienização constante das mãos com água e sabão ou álcool gel 70%, manter o distanciamento social de pelo menos 1,5m e evitar aglomerações.

Dia D de vacinação contra Covid-19 também é dia de ser solidário

Neste sábado, dia D de vacinação contra Covid-19 para públicos distintos, a Prefeitura de Mafra pede que este mesmo público seja solidário e doe um quilo de alimento não perecível ou uma caixa de leite.

As doações arrecadadas serão encaminhadas à Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação que encaminhará para entidades socioassistenciais do município. A Administração Municipal conta mais uma vez com a solidariedade dos mafrenses que sempre se mostraram humanitários quando o irmão passa por dificuldades como quando em enchentes, invernos rigorosos e agora com a pandemia.

Também é possível doar mantimentos, em qualquer época do ano, na Secretaria Municipal da Assistência Social que fica na Rua Pedro Kuss, s/n, antiga estação ferroviária. Atende de segunda à sexta-feira, preferencialmente com agendamento, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. Telefone: 3643-7181.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -