PF cumpre mandado contra sócios de mineradora suspeita de extração ilegal de areia em Mafra

Após investigações quanto à extração ilegal de areia feita por uma mineradora em Mafra, a Polícia Federal, na manha desta quarta-feira (30), cumpriu dois mandados de busca e apreensão, um em Mafra e outro na cidade de União da Vitória onde mora um dos suspeitos.

As investigações começaram em 2015 após a fiscalização do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) constatar que a empresa possuía a lavra sem as licenças minerárias e ambiental. Cerca dez policiais e fiscais do DNPM participam diretamente da operação.

A mineradora que não teve seu nome divulgado retirou mais de 90 mil metros cúbicos de areia irregularmente. A retirada também aconteceu em uma área de preservação permanente. O montante total do material retirado é avaliado em R$ 4 milhões.

Os suspeitos vão responder pelos crimes de usurpação de bem da União e extração ilegal de recursos minerais e podem pegar de um a cinco anos de prisão.