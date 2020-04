Planaltão Atacadista do Grupo Germânia é inaugurado em Mafra

1 de 4

Em seu vigésimo terceiro ano de fundação, com oito lojas de supermercados e três postos de combustíveis, o Grupo Germânia inaugurou nesta quinta-feira (23) a sua primeira loja no segmento atacadista, o Planaltão Atacadista na cidade de Mafra, localizado na rua Pereira Oliveira, nº 810 (entre a rua Felipe Schmidt e avenida Frederico Heyse), no Centro.

O Planaltão Atacadista disponibiliza aos consumidores de Mafra, Rio Negro e todo Planalto Norte, um novo e moderno formato de loja. São 20 check-outs, 14 mil metros quadrados de área construída, sendo 3000 mil metros quadrados de área de venda, um mix de mais de 12000 mil produtos, estacionamento coberto para 270 vagas, completo centro comercial com 21 lojas e a geração inicial de 95 empregos diretos.

O Planaltão Atacadista conta com equipamentos de última geração, sortimento e layout personalizado tanto para o consumidor final quanto para o transformador e irá proporcionar aos clientes um atendimento com o selo de qualidade do Grupo Germânia, buscando ofertar os melhores produtos sempre com os melhores preços.

O GRUPO GERMÂNIA

Fundado em 1997, o Grupo Germânia conta hoje com sete lojas de supermercados, três postos de combustíveis e mais de 950 colaboradores diretos. O grupo destaca-se no engajamento social, acolhendo diversas entidades beneficentes em diversas ações de cunho social que fazem parte do seu calendário anual de ações. A realização de grandes eventos abertos para toda a comunidade, reforçam o olhar empreendedor do grupo que é reconhecido como a “Rede de Supermercados das Grandes Promoções.” O Germânia Supermercados foi agraciado por diversos anos, inclusive em 2017, 2018 e 2019 com o Prêmio Mérito Acats ExpoSuper como o supermercado de grande porte mais admirado do Planalto Norte Catarinense.

A valorização da agricultura familiar e dos pequenos agricultores das regiões onde o grupo Germânia atua, também faz parte das práticas adotadas pelo grupo, que adquire direto do produtor diversos produtos como frutas, legumes e verduras para abastecer nossas lojas e oferecer produtos de extrema qualidade para nossos clientes.

A missão do Planaltão Atacadista é ofertar sempre os melhores produtos com os melhores preços da região. Não temos dúvidas de que iremos cumprir com esse compromisso firmado com toda a comunidade de Mafra, Rio Negro e todo Planalto Norte Catarinense.