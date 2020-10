Planalto Norte de SC segue com nível grave de risco para Covid-19

Compartilhar no Facebook

Santa Catarina tem dez regiões com nível alto de risco para Covid-19. Em uma nova atualização no mapa, que monitora a situação do coronavírus, seis regiões aparecem como nível grave para a doença.

Os dados estão em informativo emitido nesta quinta-feira (22) pela Central de Operações de Emergência em Saúde (Coes).

Na atualização, o Estado aparece em uma situação melhor. Na semana passada, eram 12 regiões com risco grave e quatro com risco alto. Veja a lista:

Nível grave (laranja)

Extremo-Oeste

Alto Uruguai Catarinense

Planalto Norte

Grande Florianópolis

Laguna

Extremo Sul catarinense

Risco Alto (amarelo)

Oeste

Xanxerê

Meio Oeste

Alto Vale do Rio do Peixe

Alto Vale do Itajaí

Serra catarinense

Médio Vale do Itajaí

Nordeste

Foz do Rio Itajaí

Carbonífera

