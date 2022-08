Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Econômico Municipal começa a ser elaborado

Compartilhar no Facebook

As próximas reuniões acontecem nesta segunda- feira, dia 29, no CEDUP, relativas ao eixo 2, Logística, às 14 horas e ao eixo 1, Agronegócios, às 19 horas.

O Planejamento Estratégico do Desenvolvimento Econômico Municipal – PEDEM, para os próximos 20 anos de Mafra começou a ser estruturado neste mês, após primeira reunião realizada com empresários, entidades sem fins lucrativos, instituições como OAB, Associação Empresarial e Câmara de Dirigentes Lojistas, ainda representantes do Hospital de Mafra e empreendedores.

O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e está sendo executado pelo SEBRAE, com participação de toda sociedade mafrense. Para a primeira reunião, o consultor do SEBRAE, Fábio Cesar de Moraes e o gerente de projetos Celso Orlando Pirmann apresentaram os dados da economia de Mafra atualmente.

Após a apresentação, os presentes debateram e decidiram trabalhar 5 eixos estratégicos na cidade, quais sejam: agronegócio e indústria de alimentos, logística, saúde, indústria metal mecânica e comércio e serviços.

Próximos encontros

Os próximos 4 encontros serão segmentados, sendo 3 deles para empresários que estejam interessados em discutir o setor e no último para a entrega do planejamento estratégico do desenvolvimento econômico mafrense.

Para o eixo 3, da Saúde, a reunião acontece amanhã, dia 30 às 9 horas, no CEDUP. Às 14 horas será a reunião do eixo 5, Comércio e Serviços e às 19 horas, do eixo 4 Metal Mecânica.

Cronograma

Confira na galeria de fotos o cronograma das próximas reuniões para discussão dos eixos.