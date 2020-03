Plano de Assistência Médica de Mafra terá atendimento de forma digital

Compartilhar no Facebook

Respeitando as diretrizes do Governo do Estado e para continuar dando assistência aos Segurados, o PLASSMA a partir desta quarta-feira (25/03/2020), passará a realizar seu atendimento de forma digital para autorização de exames.

Todos que precisarem deverão encaminhar suas requisições pelos canais de atendimento que no prazo de 48 horas receberão seu pedido de exames e/ou procedimentos devidamente autorizados pelos Médicos Auditores.

E-mail: plassma@plassma.sc.gov.br

plassma@plassma.sc.gov.br WhatsApp: (47) 9 8416-1104

Nos casos de urgência e emergência o segurado deve dirigir-se ao PA do Hospital São Vicente de Paulo, munido da sua Carteirinha e Documentos Pessoais, onde será atendido sem necessidade de autorização prévia.

Lembramos que em caso de suspeita da COVID-19 todos devem seguir o protocolo da secretaria da saúde, ligando inicialmente para a Sala de Informações COVID-19 Mafra – bit.ly/coronavirus-mafra:

– (47) 98436-3523

– (47) 98455-9632

– (47) 98456-0145

– (47) 98436-2908

– (47) 98436-2398