Plasmaférese: mais um avanço no serviço de Nefrologia em Mafra

A plasmaférese é um tratamento médico no qual são utilizados aparelhos semelhantes aos usados para hemodiálise, para remover elementos do plasma sanguíneo que possam ser responsáveis por algumas doenças. Entre elas, doenças como mieloma múltiplo, mistenia gravis e a síndrome de Guillain-Barré, que são provocadas por anticorpos nocivos que estão presentes no plasma.

Através da plasmaférese, o sangue doente é retirado da pessoa e colocado nesse aparelho que separa as células sanguíneas da parte líquida do plasma. O plasma que contém os anticorpos e outras substâncias causadores da doença, sendo então descartado, e as células sanguíneas devolvidas à pessoa.

Dr. Rafael Marques, Responsável técnico do serviço de Nefrologia do HSVP conta que “Este procedimento foi realizada pela primeira vez em Mafra, em paciente internada na UTI, sendo utilizado para o tratamento de pancreatite grave por excesso de triglicerídeos no sangue, obtendo sucesso na redução do nível sanguíneo de triglicerídeos. Este é mais um avanço do serviço de Nefrologia em nosso Hospital”.