PM de Mafra conta com três novas viaturas

Ao todo, estado entrega 186 novas viaturas para a Polícia Militar

O último ato do mês de aniversário da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) foi realizado nesta terça-feira, 11. O governo do estado entregou 186 novas viaturas, que tiveram um custo de quase R$ 18 milhões e serão destinadas para 149 municípios catarinenses. A cerimônia ocorreu na avenida Beira-Mar Continental, em Florianópolis.

O governador Carlos Moisés, a vice-governadora, Daniela Reinehr, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Nilso Berlanda, o presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, coronel Ricardo José Steil, e o comandante-geral da PMSC, coronel Dionei Tonet, compuseram a mesa de autoridades no ato.

No primeiro momento foi anunciado a regulamentação da lei que dispõe sobre o Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública (Ctisp), que detalha as possibilidades de trabalho de natureza administrativa e operacional. Ainda, o local, órgão e entidades, inclusive dos demais poderes e dos municípios, foram incluídas na nova norma. O decreto foi assinado pelo governador e autoridades do executivo no local.

Após, as 186 viaturas, que já foram distribuídas, atenderão centenas de municípios de Santa Catarina. Os veículos marca Jeep, modelo Renegade 1.8, serão empregados exclusivamente na atividade operacional de radiopatrulha e foram adquiridas via Fundo de Melhoria da Polícia Militar (Fumpom) e convênio de trânsito. Até o fim de maio, mais 32 viaturas serão entregues, totalizando 218.

Em seu discurso, o comandante-geral, coronel Dionei Tonet, destacou a importância da modernização da frota na busca de melhoria da qualidade dos equipamentos disponibilizados ao policial militar. “Nós devemos melhorar as condições de trabalho, mas principalmente mostrar para a sociedade que quando há vontade política, nós podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas”, finalizou o coronel.

Em seguida, o deputado estadual Nilson Berlanda fez o uso da palavra para reforçar a parceria entre instituições. “Que bom que o Governo do Estado lembrou de todos os municípios de Santa Catarina, do maior ao menor, isso é mais segurança e traz conforto para o cidadão”, asseverou o deputado.

Por fim, em seu pronunciamento, o governador Moisés mencionou o plano “SC Mais Segura”, que visa investir mais de R$ 300 milhões para a Segurança Pública catarinense, que será destinado para aquisição de armas, fardamento e equipamentos aos policiais. “Estamos fazendo um movimento importante de investimento, que melhora a moral da tropa”, finalizou Moisés. O governador também sinalizou para início das tratativas, ainda no mês de maio, para reposição salarial da categoria.

Também estiveram presentes o subcomandante-geral da PMSC, coronel Marcelo Pontes, e o Chefe do Estado-Maior, coronel Luciano Walfredo Pinho, bem como o diretor da Diretoria de Apoio Logístico e Finanças, coronel José Onildo Truppel Filho.