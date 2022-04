No sábado, dia 16, por volta das 10h30, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Gumercindo Marés, Vila Ivete, quando abordou um homem de 37 anos de idade, em atitudes suspeitas.

Em consulta no sistema integrado da PM, se constatou a existência de Mandado de Prisão decretado pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná em seu desfavor, sendo o referido homem preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Negro-PR para as providências cabíveis.