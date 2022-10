PM de Mafra desenvolve atividades da Semana Nacional de Trânsito

As atividades relativas a Semana Nacional de Trânsito (SNT) ocorreram no quartel do 38º Batalhão de Polícia Militar (38º BPM), em Mafra, desde a segunda-feira, 19 e se encerraram na sexta-feira, 23.

Foram recepcionadas 390 crianças, do 3º ano do ensino fundamental, da rede municipal de ensino, sendo desenvolvidas atividades na pista de trânsito do 38º BPM, com demonstração da equipe do canil setorial, visita as instalações do quartel e orientações sobre o trânsito.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Neste ano em que o tema para a SNT escolhido diz respeito as “emoções” e suas consequências no trânsito, os alunos puderam aprender regras que certamente auxiliarão na construção de um trânsito mais humanizado, para as próximas gerações.