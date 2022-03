PM de Mafra flagra existência de jogo ilícito em bar da Vila Nova

Na sexta-feira, 25, por volta das 17h40, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Germano Neundorf, Vila Nova, onde efetuou vistoria num bar e flagrou a existência de jogo ilícito (vídeo bingo) ocorrendo no local, se tratando de reincidência de contravenção dessa natureza naquele estabelecimento. Foi lavrado em desfavor do proprietário do estabelecimento, um homem de 50 anos de idade, um Termo Circunstanciado (TC), pela prática de jogos de azar e apreendidos os equipamentos utilizados na prática ilícita.

FURTO E PORTE/POSSE DE ENTORPECENTE

Na sexta-feira, 25, por volta das 19h15, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Avenida Coronel José Severiano Maia, Centro, para averiguar denúncia de que um homem estaria sendo agredido. No local os policiais se depararam com um homem de 18 anos de idade sendo contido por um homem de 21 anos, o qual relatou que teve objetos furtados do interior da sua residência na Rua Sete de Setembro, mesmo bairro e que através de câmeras de vigilância de um estabelecimento comercial identificou o autor do furto, vindo a encontra-lo naquele local. O suposto autor do furto confessou o crime e relatou que havia trocado os objetos furtados por droga, inclusive estava portando uma “pedra” de crack no momento da abordagem, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No sábado, 26, por volta das 6h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Escoteiro Souza Neto, Bairro Vista Alegre, onde uma mulher de 55 anos de idade relatou que seu ex-companheiro chegou na residência dizendo que queria apanhar alguns pertences, porém começou a ameaça-la de morte e agredi-la fisicamente, havendo uma Medida Protetiva de Urgência determinando afastamento mínimo do referido homem em relação a sua ex-companheira, sendo o mesmo preso em flagrante por ameaça, agressão e descumprimento da Medida Protetiva, com as disposições constantes da Lei Maria da Penha e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.

PORTE/POSSE DE ENTORPECENTES E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO

No sábado, 26, por volta das 20h50, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Comerciante José Kaliski, Bairro Restinga, onde foi efetuada uma vistoria preventiva no interior de um estabelecimento comercial (bar). Durante a revista pessoal nos clientes do estabelecimento foi localizado com um adolescente de 17 anos de idade, uma “bucha” de maconha e um simulacro (imitação) de arma de fogo, sendo o referido menor apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, sendo ainda apreendidas a droga e a arma de brinquedo.

POSSE/PORTE DE ENTORPECENTES

No sábado, 26, por volta das 22h30, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Doutor José Boiteux, Vila Ivete, quando abordou um homem de 24 anos de idade, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foi encontrado em sua posse certa quantidade de crack e de maconha, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes e apreendidas as drogas.

No domingo, 27, por volta das 0h10, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Escrivão Joaquim Alves de Lima, Vila Formosa, quando abordou um homem de 23 anos de idade, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foram encontradas em sua posse duas “buchas” de cocaina, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.

No domingo, 27, por volta das 9h10, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Avenida Presidente Nereu Ramos, Bairro Jardim do Moinho, onde abordou algumas pessoas no pátio de um estabelecimento comercial. Durante a revista pessoal foi encontrada com um homem de 23 anos de idade uma “bucha” de maconha, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.

No domingo, 27, por volta das 16h20, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Avenida Coronel José Severiano Maia, Centro, quando abordou um veículo GM/Celta conduzido por um homem de 19 anos de idade, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foi encontrada em sua posse uma “bucha” de maconha e apetrechos utilizados para o consumo de drogas, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC), por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.