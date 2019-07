PM de Mafra homenageado por ato de bravura na Câmara

Na última terça, 09, os vereadores homenagearam com uma moção de aplausos o cabo da Polícia Militar Jackson Woginiack pelo ato de bravura na Guarnição Especial de Mafra.

Em outubro de 2018, quatro indivíduos assaltaram um estabelecimento comercial na localidade de Residência Fuck, em Monte Castelo. Na fuga sentido Papanduva pela BR-116, os indivíduos armados mudaram a rota e seguiram pela Serra do Pinheiro Seco, onde efetuaram o segundo roubo e trocaram de veículo. Os bandidos seguiram para Santa Terezinha, onde cometeram o terceiro roubo e trocaram novamente de veículo. A Polícia Militar estava atendendo as ocorrências, quando três policiais (sargento Moreira, cabo Jackson e soldado Lansky) encontraram o veículo dos assaltantes na localidade de Rio da Anta. Na ocasião foi efetuada a tentativa de abordagem sendo que os agentes esboçaram tentativa de fuga, colidindo a traseira contra um barranco, desembarcando do veículo com armas em punho, onde então foi verbalizado com os mesmos e em questão de milésimos de segundos foi necessário o emprego da arma de fogo na tentativa de evitar a injusta agressão que ocorria contra a guarnição. Na ação dois assaltantes foram alvejados pelo Cb Jackson e morreram no local. Os outros dois indivíduos se entregaram a Polícia Militar.

Após o confronto foram aprendidas pelo menos sete armas de fogo entre espingardas, revólver calibre .38 e duas pistolas 9mm que são de uso restrito. Pelo menos um dos masculinos, todos oriundos de São José dos Pinhais, era membro do PCC (crime organizado) e todos tinham passagem pela Polícia.

O comandante da Gemfa, tenente coronal Marcelo Pereira, destacou que todos os policiais da guarnição, assim como cabo Jackson, colocam suas vidas em riscos para proteger a população. Além disto, cabo Jackson agradeceu a homenagem e ressaltou que diariamente os policias militares trabalham em prol de construir lugares melhores e mais seguros para a população viver.