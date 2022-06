PM de Mafra prende suspeito de aplicar golpes de cartão de crédito

Ocorrências do período: 03 a 06 de junho de 2022.

PM PRENDE SUSPEITO DE APLICAR GOLPES

Na sexta-feira, 3, por volta das 16h, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Pedro Adelio, Centro, quando abordou um homem de 29 anos de idade, em atitudes suspeitas. Após algumas buscas pelas proximidades, os policiais localizaram uma mulher de 72 anos e alguns familiares, moradores naquela mesma rua, relatando que teriam sofrido uma tentativa de golpe, onde supostamente um funcionário do banco passaria em sua residência para recolher o cartão do banco que teria sido clonado.

A vítima desconfiou e deslocou ao banco, onde lhe informaram se tratar de um golpe. O referido homem foi preso em flagrante por estelionato e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis. Numa pousada onde o suspeito estava hospedado, na Vila Argentina, foram apreendidos vários cartões de banco, maquinas de cartão e outros documentos utilizados na aplicação dos golpes.

PORTE/POSSE DE ENTORPECENTES

Na sexta-feira, 3, por volta das 3h, a Polícia Militar de Mafra atendia uma situação de perturbação do trabalho/sossego alheios na Avenida Presidente Nereu Ramos, Bairro Jardim do Moinho, quando abordou um homem de 20 anos de idade, sendo que durante a revista pessoal foram encontrados em sua posse, seis comprimidos de êxtase, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC) por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.

Na sexta-feira, 3, por volta das 23h30, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Pasteur, Vila Argentina, quando abordou um homem de 31 anos de idade, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foram encontradas em sua posse, seis “pedras” de crack, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC) por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.

No sábado, 4, por volta das 22h10, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua do Amor ao Próximo, Vila Nova, quando abordou um homem de 37anos de idade, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foi encontrada em sua posse, uma “pedra” de crack, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC) por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.

Na segunda-feira, 6, por volta das 11h40, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Uruguai, Vila Argentina, quando abordou um homem de 39 anos de idade, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foram encontrados em sua posse, uma “pedra” de crack e apetrechos utilizados para o consumo de drogas, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC) por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.

PM CUMPRE MANDADO DE PRISÃO

Na sexta-feira, 3, por volta das 16h40, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Tabelião José Juraseck, Vila Nova, após informações da sua Agência de Inteligência, onde cumpriu um Mandado de Prisão em desfavor de um homem de 40 anos de idade, o qual foi preso e encaminhado ao Presídio Regional de Mafra para as providências cabíveis.

ACIDENTE DE TRÂNSITO/EMBRIAGUEZ NO VOLANTE

No sábado, 4, por volta das 6h50, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Avenida Coronel José Severiano Maia, Vila Buenos Aires, onde atendeu um acidente de trânsito com danos materiais envolvendo um veículo Fiat/Estrada, conduzido por um homem de 26 anos e um veículo GM/Celta conduzido por um homem de 65 anos de idade, o qual apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, sendo confirmado através do teste de bafômetro que resultou em 0,74 Mg/L. Foi lavrado o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) e adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O condutor embriagado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.