PM de Mafra recebeu novas armas não letais

No final de 2019 a Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) recebeu as novas armas não letais. Os novos dispositivos elétricos incapacitantes Spark Z 2.0 foram adquiridas com recursos do convênio de rádio patrulha, celebrado entre a Prefeitura de Mafra e a Polícia Militar.

Cerca de R$ 21 mil foram investidos na compra dos quatro kits completos.

Segundo o comando da PM estas armas não letais são empregadas, quando na necessidade, de fazer um contenção controlada de um pessoa.

Este tipo de armamento é usado por diversas forças de segurança no país e de outros países. Ela emite pulsos elétricos a distância, a partir de dois dardos disparados conectados ao suspeito por meio de fios, atuando no sistema neuromuscular causando fortes contrações musculares, incapacitando a pessoa atingida, dando a oportunidade para a sua imobilização. A Spark Z 2.0 disponibiliza, também, um sistema de neutralização que pode ser usado pelo policial como item de segurança.