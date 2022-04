PM prende suspeitos de roubos em Mafra

No domingo, dia 24, por volta das 14h20, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Avenida Coronel José Severiano Maia, Vila Buenos Aires, quando avistou um veículo IMMC/Airtrek, de cor preta, suspeito de ter sido utilizado em dois assaltos na madrugada e manhã do mesmo dia.

Os policiais efetuaram acompanhamento do referido veículo conseguindo efetuar a abordagem já no município de Rio Negro-PR. Foram detidos os dois ocupantes, um homem de 34 e outro de 23 anos de idade, os quais confessaram participação em dois roubos na cidade de Mafra, um contra dois homens na rua e outro num mercado. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Negro-PR para as providências cabíveis.

Por volta das 21h45 policiais militares faziam rondas na Rua Uruguai, Vila Argentina, quando visualizaram um homem de 34 anos de idade, na janela de uma residência, com uma arma nas mãos. Ao ser abordado jogou a arma no chão, sendo rendido pelos policiais, se tratando de um simulacro de arma, sendo encontrado com o mesmo, quatro pedras de crack.

No interior da residência foram encontrados diversos utensílios de procedência duvidosa, possivelmente produtos de furto/roubo. Foram ainda encontradas as roupas e calçados utilizados nos roubos anteriormente citados e outro simulacro (imitação) de arma de fogo e detido outro homem de 24 anos de idade, sendo ambos os suspeitos encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, juntamente com os objetos apreendidos para as providências cabíveis.

