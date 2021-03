PM realiza fiscalização no transporte escolar em Mafra

Compartilhar no Facebook

Operações de segurança também serão realizadas próximas as unidades escolares

Nesta segunda-feira (1) a Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) iniciou a Operação Segurança nas Escolas. O objetivo da operação é aumentar a sessão de segurança no entorno das escolas.

Rondas constantes serão feitas próximas as unidades escolares para coibir crimes, possíveis contravenções, irregularidades no trânsito e para fiscalizar o cumprimento das medidas de combate a Covid-19.

A PM também deu início na segunda-feira a fiscalização do transporte escolar, em primeiro momento de forma educativa orientando os proprietários de veículos escolares para que verifiquem os requisitos necessários para a prestação do serviço, como: selo de vistoria semestral; lanterna branca, fosca ou amarela na parte superior dianteira; sistema de controle de velocidade (tacógrafo); placa na cor vermelha; lanterna na cor vermelha na parte superior traseira, faixa amarela de 40 cm nas laterais com a palavra escolar empresto; além de outros equipamentos obrigatórios.

