Polícia Civil de Mafra divulga balanço das atividades de 2022

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil de Mafra divulga balanço do resultado das atividades de polícia judiciária desenvolvidas no ano de 2022 pela unidade especializada.

A Polícia Civil que tem como responsabilidade constitucional a investigação de crimes não militares possui algumas unidades especializadas, como a DIC de Mafra que tem como atribuição a apuração de crimes cuja investigação normalmente é mais complexa (Narcotráfico, Homicídio com autoria indeterminada, Roubo a banco, Organização criminosa e outros) e atua nos municípios de Mafra, Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo,

A Divisão foi responsável pela apuração de aproximadamente 210 casos durante 2022, número que inclui Verificações preliminares, Inquéritos Policiais e Autos de Prisões em flagrante. A metade deste montante foram fatos novos (ocorridos em 2022) e o restante procedimentos instaurados em anos anteriores.

Ao todo, foram presas 75 pessoas, entre estas 26 por mandados de prisão judicial de investigações da DIC. As demais foram capturadas em flagrante pelas forças policiais que atuam na região de Mafra (Polícia Civil, Militar e Rodoviária Federal), cuja formalidades e continuidade da investigação (coleta de provas, etc) foram realizadas pela DIC.

Destaca-se que em 85% das prisões em flagrante houve a conversão em prisão preventiva (decretada pelo juiz), ou seja, o criminoso continuou encarcerado por tempo indeterminado após a prisão em flagrante (não sendo solto no dia seguinte).

A maioria das prisões está relacionada ao narcotráfico (65%), mas houve também prisões por crimes como feminicídio, organização criminosa, roubo a banco, homicídio e outros.

Algumas operações, embora não tenham resultado imediatamente em prisões (o que ainda pode acontecer) se destacaram por outras motivos como a descoberta de um grande laboratório de produção de droga sintética no interior de Itaiópolis e também a Operação que resultou na demolição de 7 casas utilizadas por traficantes e dependentes de drogas no conhecido Beco da Vila Argentina em Mafra.

Foi também a DIC que identificou e prendeu o líder máximo do Planalto Norte de uma perigosa Organização Criminosa que atua no Estado todo, responsável por roubos a residências e tráfico de drogas.

Durante o ano, foram cumpridos um total de 54 mandados de buscas e apreensão em várias operações que resultaram em prisões de criminosos, apreensões de armas, de vários quilos de drogas, de veículos e de equipamentos e produtos proibidos.

Vale destacar que os resultados obtidos foram consequência da parceria e competência das demais instituições de segurança pública (PM, PRF, Polícia Penal, IGP, Ministério Público e Poder Judiciário), as quais foram fundamentais em todo o processo.

A DIC também inovou na Regional de Mafra sistematizando e adotando um sistema próprio de procedimento investigativo eletrônico, em substituição aos inquéritos físicos (em papel) o que proporcionou economicidade, maior rendimento e eficácia no trabalho.

Em síntese, embora muito trabalho ainda haja pela frente, há de se destacar os resultados alcançados no ano de 2022, principalmente pela efetividade das investigações, estimando-se que houve aumento significativo na eficiência. Isto é, com os mesmos recursos, mais crimes foram desvendados, havendo maior número de procedimentos conclusivos (com criminosos indiciados e presos).

Por fim, registre-se que muitas das investigações realizadas durante o ano ainda não foram concluídas e outras muitas correm em sigilo, as quais certamente trarão mais resultado no ano que se inicia.