Polícia Civil de Mafra esclarece tentativa de latrocínio em menos de duas semanas

A Delegacia de Polícia da Comarca de Mafra esclareceu tentativa de latrocínio ocorrida no último dia 31 de maio no bairro Vila Ivete. Na ocasião, uma mulher que levava seu filho a pé foi abordada nos primeiros horários da manhã por um aparente morador de rua nas proximidades da Escola Tenente Ary Rauen. O indivíduo tentou subtrair pertences pessoais da vítima que, após demonstrar resistência, sofreu golpes de faca na região do abdômen.

Imediatamente após a ciência dos fatos a Polícia Civil iniciou as investigações e logrou êxito em identificar o suspeito, que foi reconhecido pela vítima. Após representação do Delegado de Polícia ao Poder Judiciário e célere manifestação do Ministério Público, foi expedido mandado de prisão preventiva em face do investigado, que ostenta inúmeros registros criminais por crimes patrimoniais e responderá ao processo preso.