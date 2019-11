Polícia Civil e Amplanorte promovem seminário em defesa da mulher

O enfrentamento a violência contra as mulheres requer um trabalho que vai além da perspectiva punitiva, agregando ações de educação e prevenção, dessa forma, o Seminário Intersetorial de Enfrentamento À Violência Contra As Mulheres, promovido pela Polícia Civil e apoiado pela Amplanorte e demais entidades parceiras, será um canal que abordará esse tema tão recorrente nos dias atuais.

O evento tem o objetivo é conscientizar os responsáveis da área pública que lidam com vítimas de violência – educação, assistência social, saúde, justiça, e segurança para que seja um combate conjunto e um trabalho em equipe.

O presidente da Amplanorte e também prefeito do município de Major Vieira, Orildo Severginini, falou na abertura do seminário sobre a importância do evento e agradeceu a iniciativa “É uma honra muito grande ter essa parceria junto com vocês (Polícia Civil). A Amplanorte em nome de todos nossos colegas de outros municípios será parceira neste evento e em todos os eventos que vão de encontro com este assunto tão importante nos dias de hoje na nossa região e em todo o Brasil”.

Segundo Reginaldo Fernandes, prefeito de Itaiópolis, “O Feminicídio é um tema que esta em pauta e que preocupa muito as autoridades civis e militares, como também nós prefeitos, estamos aqui para prestigiar e ouvir as palestras para que possamos nos aprimorar e evitar cada vez mais essa violência”.

O prefeito ainda falou sobre a importância da união dos municípios nesse tema “A iniciativa do seminário é um sucesso, e nós de Itaiópolis estamos juntos apoiando esse movimento e entendemos que todos os municípios da nossa associação (Amplanorte) devem estar engajados nessa luta contra a violência à mulher”.

Para Luiz Henrique Saliba, se deve cada vez mais praticar essas iniciativas, o prefeito de Papanduva ainda elogiou o trabalho desenvolvido pela Amplanorte “Primeiramente quero dar parabéns ao presidente Orildo pela parceria e por estar participando em conjunto com os outros prefeitos desse grande encontro da Polícia Civil e espero que cada vez mais a nossa associação, a nossa Amplanorte, seja parceira dessas boas iniciativas e que a gente consiga levar aos municípios essa boa informação e esses bons exemplos”.

O seminário que faz parte do programa PC por ELAS da Polícia Civil, começou nesta quarta-feira (06) vai até a quinta (07) tendo previstas mais de 12 palestras abordando o tema da violência contra a mulher para o publico feminino e masculino.

Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando as mídias da Amplanorte.