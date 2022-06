Polícia Civil esclarece roubo a mão armada contra empresário mafrense

A Polícia Civil, por intermédio da Divisão de Investigação Criminal – DIC de Mafra, elucidou um roubo ocorrido em residência em outubro de 2021. Na data homens armados invadiram a residência do empresário, o agrediram, e fizeram este e sua esposa reféns em sua própria casa. Os autores exigiam dinheiro, mas como as vítimas não dispunham de dinheiro em espécie ficaram horas sob o poder dos assaltantes, que na fuga ainda levaram diversos itens de valor da residência e de uso pessoal das vítimas.

Durante as investigações foram colhidas diversas informações, inclusive que um dos autores ficou durante dias fingindo ser morador de rua, inclusive dormindo ao relento, para monitorar a rotina da família alvo da ação. Foram identificados preliminarmente 03 autores do roubo, e com base nas provas coletadas, a autoridade policial representou por buscas e prisões, que foram deferidas pelo Poder Judiciário, após manifestação favorável do Ministério Público.

Na data de hoje foram realizadas diligências para cumprimento dos mandados de buscas e apreensões e das prisões expedidas, sendo que os 03 autores foram presos e encontram-se a disposição da justiça.

Além do roubo realizado nesta cidade pelos autores, a mesma organização criminosa realizou diversos outros crimes na região de Joinville, tendo a Polícia Civil daquele município cumprido 28 ordens judiciais contra dezenas de outros suspeitos, que incluem os autores do roubo ocorrido em Mafra. Referidas 28 ordens se remetem a outros diversos crimes ocorridos no litoral e região de Joinville.

O autor identificado como líder da organização criminosa foi detido em sua residência localizada no bairro Faxinal nesta cidade, o qual foi encaminhado a Delegacia de Joinville para prestar esclarecimentos sobre outros fatos em que consta como envolvido.

Em relação aos envolvidos no crime de Mafra, houve apoio da DIC de Joinville e DIC de Itajaí no cumprimento das buscas e prisões nas cidades de Mafra, Joinville e Itajaí.