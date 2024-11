Policiais militares se reúnem para recriar foto histórica em Mafra

Compartilhar no Facebook

Policiais militares se recriam foto histórica em Mafra. As fotos retratam a realidade desses três policiais no ano de 1979, quando trabalhavam na rádio patrulha na cidade de Mafra. Neste reencontro os veteranos posaram ao lado de um fusca idêntico ao que usavam na época, revivendo memórias e histórias compartilhadas durante as patrulhas.

Da esquerda para a direita: 3º Sargento Urbano Martins Haas (84 anos) incluído na PMSC em 15/05/1963 e ingressou na reserva remunerada em 29/02/1988. Cabo Irineu Woginhack (70 anos) incluído na PMSC em 23/07/1974 e ingressou na reserva remunerada em 11/08/2003. Soldado Francisco Lisboa (81 anos), incluído na PMSC em 26/03/1969 e foi reformado em 27/06/1988.

São personagens resilientes em tempos difíceis que juntamente com outros bravos guerreiros construiram a história da Polícia Militar de Santa Catarina.

E o fusca que eraum bem para poucos no século passado, hoje ainda desfila glamoroso pois muitos já precisaram dos seus serviços, e com a Polícia Militar não foi diferente.