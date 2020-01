Policlínica de Mafra está com horário estendido para vacinação contra a Febre Amarela

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde informa que, até sexta-feira, 31 de janeiro, a Policlínica Municipal estará com horário de atendimento estendido exclusivo para vacinação, das sete da manhã até as nove da noite.

É preciso lembrar que todas as pessoas entre nove meses e cinquenta e nove anos de idade devem estar imunizadas contra a Febre Amarela. Já as crianças que receberam apenas uma dose da vacina dos 9 meses aos 4 anos de idade devem tomar a dose de reforço, para garantir a imunização completa. Pessoas vacinadas acima de 5 anos aos 59 anos com uma dose da vacina da febre amarela já considera imunizada.

Para ser atendido, é importante que o cidadão leve junto a sua carteira de vacinação. Na dúvida, vá até a sala de vacina para confirmar se você já está imune contra a doença.

Serviço

Horário estendido para vacinação contra a Febre Amarela

Data: de 29 a 31 de janeiro de 2020

Local: Policlínica Municipal de Mafra

Horário: das 07h às 21h

Endereço: Rua Doutor Mathias Piechnick, nº 37, no Centro (ao lado do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS).